Trump assina pacote legislativo que visa legitimar indústria das criptomoedas

A lei GÉNIO estabelece limites e define proteções dos consumidores para as designadas `stablecoins`, um tipo de moeda digital que está ligada, indexada, a um ativo considerado estável, no caso, o dólar norte-americano, para reduzir a volatilidade no preço.

Foi aprovada nas duas câmaras do Congresso pelos dois partidos.

A medida visa incentivar a confiança do consumidor no setor das criptomoedas que está em rápido crescimento.

A sua aprovação ocorre com Trump a declarar que tem a missão de tornar os EUA "a capital digital do mundo".

Na sua rede social, Trump escreveu hoje de manhã: "Parabéns aos GRANDES REPUBLICANOS por terem sido capazes de cumprir tanto, um recorde, num período de tempo tão curto".

A câmara dos Representantes aprovou outras duas leis na quinta-feira, com o objetivo proclamado de aumentar a legitimidade desta indústria. Uma cria uma nova estrutura de mercado para as moedas digitai e a outra proíbe a Reserva Federal de emitir este tipo de moeda. Ambas segurem agora para o Senado.