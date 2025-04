Trump considera Powell "demasiado lento" a baixar taxas de juro da Fed

"Já é tempo do mandato de Powell terminar", escreveu Trump na sua plataforma Truth Social.

O segundo mandato do presidente da Reserva Federal termina em maio de 2026.

O presidente dos EUA disse numa publicação na sua plataforma Truth Social que Powell foi "sempre TARDE DEMAIS E ERRADO" e acrescentou que o presidente da Fed "devia ter baixado as taxas de juro, tal como o [Banco Central Europeu], há muito tempo, mas devia certamente baixá-las agora [...] a demissão de Powell não pode ser suficientemente rápida!".

O Banco Central Europeu (BCE) cortou hoje a sua taxa de juros de referência em 0,25 pontos para 2,25%.

A Presidente do BCE, Christine Lagarde, disse hoje que o BCE tinha de "lidar com o imprevisível" e mostrar-se "ágil", considerando impossível comprometer-se antecipadamente com uma trajetória de taxas de juro no contexto incerto da guerra comercial liderada pelos EUA.

A Presidente do BCE manifestou ainda a sua solidariedade para com o seu homólogo do banco central norte-americano, por quem disse ter "muito respeito".

Powell disse na quarta-feira que as tarifas de Trump colocam o Federal Reserve numa situação "complicada" e que as sobretaxas "quase certamente levariam a pelo menos um aumento temporário da inflação".

O líder republicano já tinha instado Powell, em 4 de abril, a reduzir as taxas de juro, dizendo na altura que seria "o momento perfeito".

Desde o início do ano, a Fed tem mantido as suas principais taxas de juro entre 4,25% e 4,50%.

Donald Trump nomeou Jerome Powell para dirigir a Reserva Federal no seu primeiro mandato, em 2018, mas agora acusa-o de politizar o banco central americano.

Em agosto passado, em plena campanha eleitoral, Donald Trump ameaçou a independência da agência, sugerindo que a Casa Branca poderia ter uma palavra a dizer sobre a política monetária.

O Presidente dos EUA não tem o poder de demitir diretamente os dirigentes da Fed.

Powell disse no início de abril que tencionava "permanecer no cargo até ao final do mandato" em 2026.