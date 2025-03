Trump criou reserva estratégica de criptomoedas. Porquê?

Fort Knox, uma base militar no Kentucky, é o local onde o Governo norte-americano guarda as reservas de ouro.

Here’s the text of the Executive Order:



ESTABLISHMENT OF THE STRATEGIC BITCOIN RESERVE AND UNITED STATES DIGITAL ASSET STOCKPILE

March 6, 2025https://t.co/sQXmaW0X11 — David Sacks (@davidsacks47) March 7, 2025

De “comédia” a reserva estratégica

Segundo Trump, a reserva incluiria a Bitcoin, éter, XRP, token SOL de Solana e ADA.

Os assessores disseram que Trump entregou o controlo dos seus empreendimentos comerciais, que estão a ser revistos por advogados de ética externos.







c/ agências

A reserva manterá a criptomoeda confiscada para o Governo Federal como parte de processos criminais ou civis, anunciou na quinta-feira o conselheiro de inteligência artificial e criptomoedas da Presidência dos Estados Unidos, David Sacks, nas redes sociais.e o decreto "sublinha o compromisso do presidente Trump em tornar os Estados Unidos a", acrescentou Sacks.O conselheiro da Casa Branca revelou ainda que os. Em vez disso, mantê-la-ão como ativo.Estes ativos, que foram apreendidos através de ordens judiciais, "no âmbito de procedimentos criminais ou civis de confisco de bens", serão transferidos para a reserva estratégica, explicou.A mesma ordem executiva "estabelece uma reserva de ativos digitais, composta por ativos digitais que não sejam bitcoins apreendidas em processos criminais ou civis", com o propósito de "administrar de forma responsável os ativos digitais do Governo ao abrigo do Departamento do Tesouro".Segundo a Casa Branca, os secretários de Comércio e Tesouro “estão autorizados a desenvolver estratégias orçamentárias neutras para adquirir bitcoin adicional, desde que essas estratégias não imponham custos adicionais aos contribuintes”.Trump, que há apenas quatro anos afirmava que a Bitcoin pareceia “uma comédia”, revela agora que planeia fazer dos EUA “a capital mundial da criptografia”.“Uma reserva de criptomoedas dos EUA elevará esta indústria-chave após os ataques corruptos da Administração de [Joe] Biden”, disse o presidente republicano na sua rede social Truth.“Vou garantir que a América seja a capital mundial da criptomoeda. Estamos a tornar a América novamente grande”, declarou., discutir como a Administração irá implementar a visão de Trump de tornar o país a “capital criptográfica do mundo”.Trump vai receber vários empresários, incluindo Michael Saylor, CEO da MicroStrategy, e Zach Witkoff, um dos fundadores do próprio negócio de criptografia do presidente, World Liberty Financial.Segundo a Reuters, os participantes estão focados em quaisquer detalhes adicionais sobre a reserva estratégica.A família de Trump lançou criptomoedas e também detém uma participação na World Liberty Financial, uma plataforma de criptografia, que gerou algumas preocupações de conflito de interesses.