Donald Trump diz que a União Europeia pode "escapar" às tarifas alfandegárias se fabricar os produtos na América. O presidente norte-americano ameaçou os 27 Estados-membros com taxas de 50 por cento. As ameças pressionaram a Bolsa de Nova Iorque, em particular as tecnológicas, com a Apple a perder 3 por cento.