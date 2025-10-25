Trump diz que agricultura e Taiwan são temas a abordar com Xi na Coreia do Sul

"Temos muito que falar com o Presidente Xi, ele tem muito que falar connosco, acho que vamos ter uma boa reunião", afirmou Trump aos jornalistas antes de partir para a Malásia, a primeira paragem da uma digressão asiática que vai fazer.

O governante norte-americano disse que as questões relacionadas com a agricultura estão no topo da agenda e que vai "mencionar Taiwan", embora tenha esclarecido que ainda não planeia viajar até à ilha.

Trump tem vindo a sublinhar o desejo de que a China compre soja norte-americana, depois de o ter deixado de fazer em setembro, como não acontecia há anos.

Além disso, o país asiático impôs tarifas adicionais sobre as importações agrícolas dos Estados Unidos, em resposta às medidas económicas avançadas pelo Presidente norte-americano.

O encontro entre os dois líderes, previsto para a próxima semana na Coreia do Sul, vai realizar-se poucos dias antes de entrarem em vigor as novas tarifas importas pelos Estados Unidos à China, assim como as medidas de controlo aduaneiro que Xi anunciou anteriormente e que entram em vigor a 1 de novembro.