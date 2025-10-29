Trump diz que "não há muito a dizer" sobre Taiwan antes de reunir com Xi Jinping

"Não tenho a certeza se vamos falar sobre Taiwan. Talvez ele pergunte, mas não há muito para dizer. Taiwan é Taiwan", disse Trump aos jornalistas, a bordo do Air Force One, durante o voo entre o Japão e a Coreia do Sul.

O encontro vai decorrer à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), na cidade sul-coreana de Gyeongju.

Desde o regresso à Casa Branca, no início do ano, Trump adotou uma postura ambígua face ao futuro da ilha, que considera ter "roubado" à indústria norte-americana a produção de semicondutores. O dirigente norte-americano sublinhou, contudo, que a sua administração está a devolver essa capacidade produtiva aos EUA.

Taiwan, onde está sediada a TSMC - maior fabricante mundial de `chips` -, é considerada por Pequim parte inalienável do território chinês. A questão costuma integrar a agenda dos encontros de alto nível entre responsáveis chineses e norte-americanos.

Nos últimos dias, analistas sugeriram que Xi poderá tentar obter concessões em relação a Taiwan, aproveitando a vontade de Trump em alcançar um acordo para conter a guerra comercial. No entanto, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, garantiu que Washington não vai abandonar Taipé.

Trump tem evitado comprometer-se com uma eventual defesa militar da ilha em caso de invasão chinesa, ao contrário do seu antecessor, Joe Biden, que reiterou esse compromisso em várias ocasiões.

O atual Presidente impôs tarifas de 20% sobre produtos taiwaneses e, segundo a imprensa norte-americana, terá impedido o chefe de Estado de Taiwan, William Lai, de fazer escala nos EUA em agosto passado.