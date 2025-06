Trump diz que presidente da Fed é "estúpido" e "politizado"

"Não há inflação [nos Estados Unidos] e, portanto, gostaria de ver as taxas baixarem", disse o chefe de Estado em frente à Casa Branca, enquanto fingia questionar-se se poderia nomear-se a si próprio para o cargo de presidente da Fed.

Apesar da insistência de Trump, a Reserva Federal (Fed) dos EUA deve manter as taxas de juro após a reunião de hoje, face às dificuldades em avaliar as repercussões das decisões de Trump.

Quase por unanimidade, os diversos atores do mundo financeiro antecipam que o banco central mais poderoso do mundo deverá optar pelo `status quo` pela quarta vez consecutiva e, após dois dias de reunião a portas fechadas -- na terça-feira e hoje - as taxas de juro irão permanecer na faixa entre 4,25% e 4,50%, o mesmo nível desde dezembro.

Esta decisão deverá reacender a impaciência do chefe do executivo americano, Donald Trump, que já na quinta-feira da semana passada tinha ridicularizado o presidente da Fed, Jerome Powell, chegando a chamá-lo de "idiota".

Embora afirmando que "não o demitiria", Trump afirmou que não via qual seria o problema se tal acontecesse.

Trump sustenta que a Reserva Federal deve baixar as taxas de juro face a uma inflação que, segundo ele, está "sob controlo", garantindo que seria totalmente favorável a uma eventual subida das taxas mais tarde, se os preços voltassem a disparar.