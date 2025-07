Trump é figura-chave de movimento político mundial contra o jornalismo - RSF

A RSF disse que o governo de Trump é cada vez mais hostil para com a comunicação social e imita os regimes autoritários de todo o mundo.

Assim, o movimento transnacional que existe contra os meios de comunicação "encontrou (em Trump) um dos seus defensores mais poderosos até agora", o que facilita "a recente baixa de liberdade de imprensa em todo o mundo", apontou a RSF.

"Desde que assumiu o cargo há seis meses, Trump igualou anos de ataques verbais aos jornalistas com novas ações concretas para limitar a liberdade de imprensa", inspirando outros a tomar medidas similares contra os seus próprios meios de comunicação, disse em comunicado Clayton Weimers, diretor executivo da RSF nos EUA.

A organização enumerou diferentes ações de Trump contra o setor, entre as quais "a guerra jurídica" e a pressão económica exercida contra meios por fartem noticias "que não lhe agradam".

Práticas estas que recordam, detalhou, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que desde que declarou o estado de emergência em 2022 processou vários jornalistas e meios.

A RSF assinalou também a inclusão de "compinchas" de Trump na imprensa, dando como exemplo o processo contra a Paramount, proprietária da CBS, litígio que abriu caminho para que David Ellison, administrador-delegado da Skydance e próximo de Trump, passasse a controlá-la.

Destacou ainda o presidente húngaro, Viktor Orban, que também aproveitou compras de meios por "oligarcas" relacionados com o governo para controlar cerca de 80% da informação política.

O desmantelamento de meios públicos e independentes também preocupa a RSF, que criticou o fecho da Voice of America (VOA) e a intenção de Trump de acabar com o financiamento federal das emissoras públicas nacionais National Public Radio (NPR) e Public Broadcast Service (PBS), o que está a ser debatido no Senado.

A propósito, recordou que o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro também quis desmantelar a emissora pública Empresa Brasil de Comunicação.

A organização referiu-se ainda à violência do governo de Trump contra os jornalistas, dando como exemplo os protestos contra as rusgas focadas nos imigrantes, ocorridas em Los Angeles em junho, onde se registaram pelo menos 60 atos violentos contra profissionais de informação.

Estas agressões contra jornalistas, que também se têm visto em países como Sérvia, Turquia e Geórgia, é "um elemento básico da política trumpista".

Por outro lado, a RSF definiu como "vigilância da linguagem" a decisão de Trump proibir a Associated Press de entrar na Sala Oval, no Air Force One e em diversos atos oficiais, porque a agência não denomina o Golfo do México como o "Golfo da América", proibição esta inspirada nas "táticas do Kremlin".

A REF denunciou ainda as acusações falsas do governo Trump a meios e as múltiplas campanhas de calúnias a periodistas, prática usada também pelo homólogo argentino, Javier Milei.