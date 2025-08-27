Trump impõe tarifa de 50% à Índia como punição pela compra de petróleo russo

As tarifas não afetam todas as exportações, mas concentram-se em sectores-chave para gerar pressão social e económica, como têxteis, pedras preciosas e marisco, isentando outros produtos em que os EUA têm interesses, como produtos farmacêuticos e eletrónica.

Primeiro-ministro indiano pede "autossuficiência"

O Governo indiano recusou interromper a compra de petróleo russo e o primeiro-ministro incentivou os indianos a comprar petróleo local.

Acordo Comercial Bilateral

(com agências)

A medida surge após cinco rondas de negociações falhadas, durante as quais as autoridades indianas sinalizaram otimismo de que as tarifas norte-americanas poderiam ser limitadas a 15%, a taxa concedida aos produtos de outros grandes parceiros comerciais dos EUA, incluindo o Japão, a Coreia do Sul e a União Europeia.No entanto, as negociações fracassaram e os EUA avançaram com as tarifas adicionais de 25% sobre os produtos indianos.Os EUA, por sua vez, consideram que a compra de petróleo russo é uma forma de financiamento indireto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.A Índia, o terceiro maior importador de petróleo bruto do mundo, adotou uma posição neutra e pragmática na guerra da Ucrânia e passou de um volume de importações de petróleo russo abaixo de 2% para mais de um terço das necessidade do pais, fazendo de Moscovo o principal fornecedor indiano e aproveitando os descontos oferecidos pelo Kremlin.Como resposta às tarifas de Donald Trump, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, prometeu cortar impostos para mitigar o seu impacto económico, ao mesmo tempo que defendeu a autossuficiência interna."O egoísmo económico está a aumentar globalmente e não devemos ficar sentados a chorar pelas nossas dificuldades; precisamos de nos erguer e não permitir que outros nos controlem", acrescentou.“A pressão sobre nós pode aumentar [por causa das tarifas], mas vamos suportá-la”, garantiu.Modi prometeu ainda uma “enorme bonança fiscal” para o cidadão comum e para as pequenas empresas.Embora a justificação oficial dos Estados Unidos para a imposição do acrescimento tarifário se tenha centrado na compra de petróleo russo pela Índia, em Nova Deli a medida é interpretada como uma tática de pressão para desbloquear o estagnado Acordo Comercial Bilateral (BTA) EUA-Índia.Os principais pontos de atrito são "linhas vermelhas" identificadas pela Índia, como a recusa em abrir o mercado a produtos agrícolas e lácteos dos Estados Unidos como forma de proteger milhões de agricultores indianos.Como consequência, Trump anunciou a 31 de julho a imposição de tarifas de 25% sobre as importações indianas, alertando para tarifas adicionais de 25% para a compra de petróleo russo - que entraram em vigor esta quarta-feira.