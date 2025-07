Trump intensifica pressão sobre Powell ao visar renovação da sede da Fed

A ação mais recente ocorreu na quinta-feira, quando Russ Vought, o principal conselheiro orçamental de Trump, enviou uma carta ao presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, afirmando que o magnata republicano está "extremamente preocupado" com o facto de os planos de renovação poderem ter violado as regras de construção do Governo com uma "reforma ostensiva".

Trump nomeou ainda dois conselheiros próximos de uma comissão obscura que planeia rever os planos de construção da Reserva Federal, outra forma de aumentar o escrutínio sobre Powell, cujo mandato de oito anos termina formalmente em maio de 2026, noticiou a agência Associated Press (AP).

O aumento da pressão acontece depois de uma série de críticas quase diárias que Trump tem feito a Powell, que menosprezou como "uma pessoa muito estúpida" que deveria "demitir-se imediatamente".

Esta é uma tentativa sem precedentes de reformular o papel tradicional da Reserva Federal como árbitro autónomo da política monetária dos EUA.

Se conseguir a saída de Powell ou a redução das taxas de juro, Trump terá expandido a sua influência para mais um setor do governo norte-americano que era anteriormente visto como inacessível à pressão política.

Mas também corre o risco de comprometer a independência que fez do banco central um ator fundamental na economia norte-americana.

Powell tem procurado evitar a política e abstém-se de responder diretamente ao Presidente.

Os responsáveis da Fed não responderam a um e-mail a solicitar uma resposta à carta, embora Powell tenha dito anteriormente que algumas partes dos planos de renovação foram alteradas, noticiou a AP.

Powell tem resistido até agora à pressão de Trump para cortar as taxas de juro, em grande parte por receio de que os planos tarifários de Trump possam aumentar os custos para os consumidores norte-americanos.

Se as taxas forem reduzidas de forma demasiado agressiva, isso poderá levar a um ressurgimento da inflação.

Mas Trump insiste que a inflação já não é um problema e que um corte nas taxas de juro ajudaria a tornar mais barato as hipotecas, o financiamento de veículos e outras formas de dívida dos consumidores.

O republicano frisou ainda que a redução das taxas de juro permitiria ao governo norte-americano financiar a sua dívida de forma mais barata, uma preocupação urgente, uma vez que a legislação assinada pelo Presidente está prestes a aumentar o défice federal através da extensão dos cortes de impostos.

"BAIXEM A TAXA!!!", escreveu, desta forma, Trump nas redes sociais na quinta-feira.

No entanto, não há garantia de que os mercados financeiros reduzam as taxas da dívida pública, mesmo que a Fed se curve aos desejos de Trump.

Powell foi nomeado para o Conselho de Governadores da Reserva Federal pelo presidente Barack Obama (democrata) e, em seguida, eleito presidente por Trump durante o seu primeiro mandato.