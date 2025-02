Trump interessado em acordo comercial com a China que aborde também segurança nuclear

Segundo o "The New York Times", a própria Casa Branca admite que existem desafios significativos para a concretização do acordo pretendido.

Ainda assim, Trump estaria disposto a abordar estas questões diretamente com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, um encontro que poderá ter lugar na capital chinesa ou na residência do republicano em Mar-a-Lago.

Um acordo semelhante em 2020 já previa que a China abrisse certos setores da sua economia à concorrência estrangeira, protegesse os segredos industriais e adquirisse mais produtos agroalimentares e energéticos do seu rival.

No final, a China não conseguiu cumprir os volumes de compra, invocando o surto da pandemia de Covid-19.

Este possível acordo surge numa altura em que Trump ameaça impor taxas aduaneiras à China, à União Europeia e aos países fronteiriços México e Canadá.

Esta ameaça de tarifas a uma vasta gama de produtos importados, incluindo tarifas recíprocas baseadas nas taxas que outros países cobram aos Estados Unidos, levantou o espetro de guerras comerciais e de uma rutura do sistema de comércio global.

O Presidente norte-americano impôs uma taxa aduaneira adicional de 10% à China, que levou a medidas semelhantes por parte de Pequim.