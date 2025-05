Trump irá à cimeira do G7 no Canadá em meados de junho -- Casa Branca

O Canadá acolhe este ano a cimeira anual do clube das economias mais desenvolvidas do mundo, em que participam, além dos Estados Unidos e do Canadá, o Japão, a Alemanha, o Reino Unido, França e Itália, estando igualmente representada a União Europeia.

Por ocasião dessa cimeira, pela primeira vez desde o regresso de Donald Trump ao poder para um segundo mandato presidencial nos Estados Unidos (2025-2029), o Canadá recebê-lo-á, apesar de ele não parar de repetir que quer anexar o país vizinho do norte e transformá-lo no 51.º Estado norte-americano.