Trump janta com líder da Anthropic e afasta preocupação com descontrolo da IA

Num excerto, transmitido no domingo, de uma entrevista à estação Fox News, o chefe de Estado desvalorizou os alertas feitos nas últimas semanas por executivos do setor face a vários incidentes de cibersegurança envolvendo agentes desenvolvidos por empresas tecnológicas.

"Não me preocupa (...). Estamos a liderar e a construir instalações enormes, avaliadas em triliões de dólares; porque é que devemos abdicar disso? Se algo está errado, têm de corrigir", comentou Trump.

Trump confirmou que tinha um jantar marcado no domingo com o líder da Anthropic, Dario Amodei, um dos principais defensores de maior controlo da IA, mas que esteve ausente num jantar que contou com outros líderes do setor.

Na quinta-feira, Trump ofereceu um jantar de Estado ao homólogo chinês, Xi Jinping, na Casa Branca, que contou com a presença dos líderes norte-americana na corrida à IA: Jensen Huang, da Nvidia, Sam Altman, da OpenAI, Sundar Pichai, da Alphabet, Jeff Bezos, fundador da Amazon, Michael Dell, da Dell Technologies, e Elon Musk, da xAI.

Na entrevista à Fox News, Trump confirmou o jantar com Amodei e garantiu que iriam abordar o tema da IA, revelou a jornalista que o entrevistou, Aishah Hasnie, na rede social X.

"Vamos falar [de IA]. Defendo ir lá e ganhar. Estamos um ano, talvez um ano e meio, à frente da China. Não há ninguém em terceiro lugar (...). Vou falar com Dario e outros. Temos uma grande reunião na terça-feira, à qual todos virão, e será muito importante", disse Trump, citado por Hasnie.

A ausência de Amodei do jantar de quinta-feira contrastou com a presença dos rivais, especialmente depois de ter defendido uma maior supervisão dos sistemas de IA mais avançados e controlos mais rigorosos sobre a tecnologia norte-americana que possa chegar à China.

Durante a sessão anual da Assembleia Geral da ONU, Amodei e Altman defenderam, perante o Conselho de Segurança, uma supervisão democrática da IA, bem como uma estrutura global vinculativa e acordada.

Perante os apelos no sentido de um abrandamento no desenvolvimento da IA, Trump sugeriu na quinta-feira que a intenção dos EUA e da China é manter as coisas como estão, o que implicaria não travar o desenvolvimento da tecnologia.