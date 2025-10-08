Trump não garante pagamentos retroativos a trabalhadores afetados pelo shutdown

A informação consta de um documento interno da Casa Branca, a que a AP teve acesso.

A decisão é vista como uma tática de força para pressionar os congressistas para resolverem o problema, quando os partidos permanecem em impasse, no sétimo dia do `shutdown`.

Os democratas estão a condicionar o seu voto positivo à extensão do financiamento dos cuidados de saúde.

Depois do `shutdown` mais longo na história do país, em 2019, Trump promulgou legislação que garante que os trabalhadores federais recebem os retroativos relativos a qualquer período de `shutdown`.

Mas, no novo documento, o seu Gabinete de Gestão e Orçamento afirma que este pagamento deve ser feito pelo Congresso, se assim o entender no quadro de qualquer proposta orçamental.

Hoje, durante uma reunião na Casa Branca, Trunp disse que ia "aplicar a lei" sobre estes pagamentos aos trabalhadores federais, minutos depois de afirmar que os pagamentos "dependem de quem estivermos a falar".