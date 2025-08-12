Trump nomeia economista conservador para Gabinete de Estatísticas do Trabalho dos EUA

"Tenho o prazer de anunciar que estou a nomear o muito respeitado economista Dr. E.J. Antoni como o próximo comissário do Gabinete de Estatísticas do Trabalho", indicou Donald Trump, na segunda-feira, através da rede social Truth Social.

Trump demitiu McEntarfer, responsável pela elaboração das estatísticas de desemprego e nomeada pelo ex-presidente democrata Joe Biden, depois de esta ter anunciado no relatório mais recente "dados negativos na criação de empregos" no mês de julho, apesar de, nesse mesmo dia, o BLS ter anunciado que o desemprego nos EUA tinha subido uma décima em julho, para 4,2%, um mês em que foram criados cerca de 73.000 novos postos de trabalho.

O BLS revê os dados com regularidade, num esforço para torná-los mais precisos a longo prazo. Mas as últimas revisões, que reduziram 258.000 empregos em maio e junho, foram particularmente chamativas - marcando o maior ajuste para baixo desde a pandemia, e não passaram despercebidas à Casa Branca.

A demissão de McEntarfer chocou economistas de todo o espetro político, que imediatamente vieram em defesa da responsável e do BLS como instituição. O trabalho da agência, além do de outros escritórios estatísticos dos Estados Unidos, tem a reputação imaculada de ser livre de influência política - um estatuto que muitos agora temem estar em risco.

Nos últimos tempos, Antoni foi particularmente crítico dos dados sobre o emprego nos Estados Unidos, designadamente em publicações na plataforma Truth Social.

O Presidente dos EUA assegurou na altura que substituiria McEntarfer por alguém "muito mais competente e qualificado".

"A nossa economia está em expansão e E.J. irá garantir que os números publicados são HONESTOS e PRECISOS. Sei que E.J. Antoni fará um trabalho incrível neste novo cargo. Parabéns, E.J.!", afirmou hoje Trump na mesma rede social.

Steve Bannon, conselheiro sénior de Trump no primeiro mandato e voz influente nos círculos conservadores, fez campanha por Antoni para o cargo, classificando-o como o "homem perfeito na altura perfeita para dirigir o BLS".

Antoni participou num `podcast` de Bannon logo após a divulgação do último relatório de emprego, onde lhe foi perguntado se havia um "republicano MAGA" (Make América Great Again, movimento ultraconservador apoiante de Trump) no comando do BLS ao que Antoni respondeu: "Não, infelizmente".

Em seguida, o economista acrescentou que a ausência de uma escolha de Trump para dirigir a agência é "parte da razão pela qual [os Estados Unidos continuam] a ter todos estes diferentes problemas de dados".

Antoni foi até agora o economista-chefe da muito conservadora Heritage Foundation e anteriormente contribuiu para a elaboração das políticas do Projeto 2025, que descreveu os movimentos da Administração republicana durante a campanha de 2024.

De acordo com a Heritage Foundation, a missão do projeto era formular e promover políticas públicas baseadas nos princípios da livre iniciativa, governo limitado, liberdade individual, valores tradicionais americanos e uma forte defesa nacional.

A nomeação de Antoni deverá ser aprovada pelo Senado, onde os republicanos têm maioria de 53-47.