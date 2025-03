Trump quer isentar de impostos americanos que ganham menos de 150 mil dólares por ano

"Sei qual é o seu objetivo (de Trump)... não cobrar impostos a quem ganha menos de 150 mil dólares por ano. É esse o seu objetivo. É para isso que estou a trabalhar", disse Lutnick à estação norte-americana CBS sobre o objetivo fiscal de Trump.

Segundo o secretário do Comércio essa isenção pode avançar "quando o orçamento do Estado estiver equilibrado".

Além disso, Lutnick abriu a porta à concretização de uma das propostas mais faladas por Trump na última campanha: não taxar as gorjetas dos trabalhadores do setor dos serviços.

"Que tal não tributar as horas extraordinárias? Que tal não tributar a segurança social? Que tal todas essas coisas?", questionou Lutnick, sem especificar mais nada.

Além disso, em defesa das políticas económicas de Trump, que incluem uma guerra de tarifas com o Canadá e o México, Lutnick argumentou que "valem a pena", apesar de os receios de uma recessão terem tomado conta dos mercados.

"Estas políticas são a coisa mais importante que os Estados Unidos alguma vez tiveram. A única razão pela qual pode haver uma recessão é o disparate de Biden com que tivemos de viver. Estas políticas geram receitas", afirmou o secretário do Comércio dos EUA.

No final de fevereiro, a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou por escassa margem uma resolução orçamental que apoia a agenda do Presidente Trump no sentido de endurecer a política de imigração, aumentar os cortes fiscais e reduzir a despesa pública.