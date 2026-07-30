Trump quer que Congresso vá além de sanções e imponha tarifas ao Irão   

"Gostaria que incluíssem tarifas sobre o Irão, não apenas sanções. Acho que isso é importante", declarou o Presidente na Sala Oval, em resposta a jornalistas.

"Isso tornaria a medida muito mais eficaz", insistiu Trump, embora as sanções atuais impeçam o comércio direto entre os dois países.

Na quarta-feira, o Senado deu um passo significativo no sentido da aprovação de novas sanções contra a Rússia e o Irão, votando a continuidade do projeto de lei.

A iniciativa recebeu 86 votos a favor e 12 contra, votação que permite a continuidade do processo legislativo, mas que ainda não constitui a aprovação final.

A sessão teve lugar depois de os senadores terem prestado homenagem ao falecido senador republicano Lindsey Graham, um dos principais defensores do projeto.

Trump afirmou que gostaria que as tarifas fossem incluídas como uma homenagem ao falecido senador: "Era isso que Lindsey quereria", acrescentou o Presidente.

As férias de verão do Senado complicam o calendário para a aprovação do projeto legislativo e Trump expressou hoje o desejo de que, se necessário, os legisladores regressem mais cedo para o aprovar.

O projeto de lei, conhecido como Lei de Sanções à Rússia, foi inicialmente apresentado em abril de 2025 para aumentar a pressão sobre Moscovo pela guerra contra a Ucrânia e ocupação do território do país vizinho, e na semana passada o Senado acrescentou sanções económicas ao Irão, a pedido de Trump.