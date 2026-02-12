Trump recebe prémio de industriais por ser o "campeão indiscutível do carvão"
Donald Trump recebeu na quarta-feira um prémio de empresários por ser o "campeão indiscutível do carvão", durante um evento na Casa Branca em que ordenou ao Departamento da Energia que compre eletricidade com esta origem.
Negacionista da rutura climática global, Trump, que define o carvão como "limpo e bonito", recebeu a distinção de um grupo de membros do Clube do Carvão, de Washington.
Na ocasião, o diretor-geral da Peabody Energy, James Grech, deu a Trump uma estatueta a representar um mineiro.
"Já salvei 74 centrais elétricas a carvão de restrições e encerramentos", disse o republicano.
Depois de criticar o antecessor, Joe Biden (2021-2025) por "não ter aprovado uma única autorização de mina de carvão", Trump atacou a energia eólica, dizendo que não gosta dos "moinhos de vento loucos que se fabricam na China, mas que a China não utiliza".
Depois de receber a estatueta, Trump assinou uma ordem executiva que ordena ao Pentágono que dê prioridade à eletricidade proveniente do carvão.
Desde que regressou à Casa Branca, Trump retirou os EUA do Acordo de Paris, desmantelou políticas de energia limpa e anunciou que hoje vai revogar o parecer que determina que há gases com efeito de estufa que são nocivos para a saúde.