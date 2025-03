Trump suspende tarifas sobre grande parte das importações do México por mais um mês

O anúncio de Trump surge depois de o seu secretário do Comércio, Howard Lutnick, ter dito que as tarifas sobre o Canadá e o México "provavelmente" seriam adiadas.



É a segunda vez que o presidente dos Estados Unidos adia a imposição destas tarifas de importação por um mês: já o tinha feito no início de fevereiro. Este é o segundo adiamento de um mês anunciado por Trump desde que revelou os impostos de importação no início de fevereiro.



A prorrogação aplica-se a produtos que estejam em conformidade com o acordo comercial que Trump negociou com o Canadá e o México no seu primeiro mandato.



“Estamos a trabalhar arduamente, juntos, na fronteira, tanto em termos de impedir a entrada de estrangeiros ilegais nos Estados Unidos como, da mesma forma, de impedir a entrada do Fentanil”, disse Trump na rede social Truth Social.



Por sua vez, a presidente do México saudou a decisão do líder norte-americano e elogiou a capacidade de colaboração entre os dois países que está a ter "resultados sem precedentes".



Claudia Sheinbaun acrescentou que os dois Governo vão continuar a trabalhar em conjunto "particularmente nas questões de migração e segurança", o que inclui "a redução do fluxo ilegal de fentanil para os Estados Unidos" e o "fluxo de armas para o México".



Apesar desta prorrogação, as várias ameaças de Trump com a imposição de tarifas já abalaram os mercados financeiros, reduziram a confiança dos consumidores e deixaram várias empresas envoltas numa atmosfera de incerteza.