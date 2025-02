Tupperware despediu 200 trabalhadores e fecha fábrica em Constância

"É triste, não é fácil, mas também já não tenho nada a perder. Já fiz 44 anos de trabalho. Há colegas meus que estão em muito pior situação", disse hoje à Lusa Alzira Cupertino, à saída da reunião que decorreu no interior da fábrica, tendo dado conta de que o gestor de insolvência assegurou aos trabalhadores o pagamento das respetivas indemnizações.

Segundo revelou, será feito um inventário "de todo o material existente, depois são as burocracias características e a venda de material. Na totalidade, até recebermos, o gestor diz que poderá demorar entre oito meses a um ano", disse Alzira, residente em Amoreira (Abrantes), com a carta de despedimento numa mão e a incerteza no futuro na outra mão.

"Hoje já estou despedida, sim. Para já vou ficar no desemprego e depois, a seguir, talvez a reforma antecipada, se compensar", declarou.

A empresa detentora da fábrica da Tupperware em Montalvo, Constância, foi declarada insolvente na segunda-feira pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, desfecho que colocou hoje 200 pessoas no desemprego, com os trabalhadores a relatarem à Lusa um sentimento de resignação perante um "desfecho esperado" mas onde subsistia uma ténue esperança de continuidade da unidade fabril.