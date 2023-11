Turca Oyak vende 60% da Cimpor à Taiwan Cement Corporation por 480 ME

Numa nota, a Cimpor "confirma que a Oyak acordou a venda de 60% da empresa cimenteira à Taiwan Cement Corporation (TCC) por 480 milhões de euros", sendo que "finalizado este acordo, a Cimpor Portugal Holdings passará a ser detida a 100% pela TCC". A notícia foi hoje avançada pela Bloomberg.

De acordo com a Cimpor, "esta decisão tem como base o compromisso da empresa taiwanesa -- agora, em conjunto com a Cimpor --, em continuar a expandir uma estratégia de sustentabilidade a nível global, através do aumento do investimento no cimento de baixo carbono em continentes como a Europa, a Ásia e a África".

Na mesma nota, a cimenteira realçou que o acordo "pretende reforçar a produção de excelência levada a cabo pela Cimpor e ainda valorizar os seus recursos humanos, nomeadamente da área da engenharia".

A Cimpor informou ainda que "não existirão alterações na estrutura principal de gestão da empresa", reforçando que "os colaboradores da cimenteira continuarão a fazer parte do caminho de crescimento da empresa no mercado português e internacional".

A Cimpor assinou em 2018 um contrato com o Oyak (Ordu Yardimlasma Kurumu) para a venda de todos os ativos que compunham a Unidade de Negócio de Portugal e Cabo Verde da cimenteira.