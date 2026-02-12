"Turismo Acolhe" tem disponíveis 318 unidades em empreendimentos e AL

Segundo avançou fonte oficial do Turismo de Portugal à Lusa, às 11:30 de hoje estavam disponíveis 318 unidades de alojamento em 30 concelhos, das quais 208 disponibilizadas por 24 empreendimentos turísticos e 110 unidades disponibilizadas por 24 AL (alojamento local).

Na terça-feira, o Turismo de Portugal anunciou um novo programa de alojamento de emergência em estabelecimentos turísticos para as populações afetadas pela depressão Kristin, chamado de "O Turismo acolhe", visando responder às necessidades imediatas de habitação nos 68 concelhos incluídos no estado de calamidade.

O programa tem como beneficiários pessoas com residência principal num dos concelhos abrangidos pela situação de calamidade e cuja necessidade de alojamento temporário seja comprovada por declaração emitida pela respetiva câmara municipal.