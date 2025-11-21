Turismo de Portugal abordou Pestana para "rever titularidade" da Enatur
O Turismo de Portugal manifestou ao Grupo Pestana Pousadas a sua intenção de "rever a titularidade" da Enatur, que tem a concessão das Pousadas de Portugal, tendo em conta uma opção de compra, para ficar com 100% da sociedade.
Na semana passada, o Jornal de Negócios avançou que o Governo quer comprar, através do Turismo de Portugal, os 49% da posição detida pelo Grupo Pestana no capital da Empresa Nacional de Turismo (Enatur).
Em resposta à Lusa, o Ministério da Economia e da Coesão Territorial confirmou que o "Turismo de Portugal manifestou ao Grupo Pestana Pousadas o propósito de rever a titularidade da Enatur, SA, em linha com a opção de compra que se encontra prevista no acordo parassocial celebrado entre ambas as entidades em 2003".
Essa opção de compra permite ao organismo, que detém atualmente 51% da empresa, recomprar os 49% do grupo Pestana.
De acordo com a mesma resposta da tutela, "o objetivo do Governo é clarificar o modelo de gestão da Enatur, SA, garantir a sua transparência e tornar mais eficiente a parceria entre a entidade pública responsável pela gestão das Pousadas de Portugal e o concessionário que resultar do novo processo concursal".
A atual concessão termina no próximo ano e a nova "é uma matéria que será, no seu tempo, promovida pela Enatur, SA e cujos contornos serão conhecidos com o lançamento do concurso" para a concessão de exploração da rede de Pousadas de Portugal, disse o Governo.
A Lusa contactou o grupo Pestana, que não quis comentar esta questão.