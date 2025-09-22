Turismo de Portugal financia 37 projetos turísticos no Interior com mais de 16 milhões de euros

"Cada um destes 37 projetos é uma peça fundamental para a construção de um setor mais resiliente, mais sustentável e mais competitivo a nível global. Com este impulso, estamos a capacitar os territórios, neste caso os do Interior, para os desafios do futuro e a garantir que Portugal continua a ser um destino de excelência", destacou o presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade.

O Turismo de Portugal assinou hoje, em Coimbra, contratos de financiamento de 37 projetos turísticos no Interior, cujo apoio concedido, sob a forma de incentivo não reembolsável, ascende a 16,6 milhões de euros, correspondendo a um investimento global de 25,8 milhões de euros.

Os investimentos são realizados no âmbito da Linha +Interior Turismo, que visa reforçar a competitividade e a sustentabilidade do setor em todo o território nacional.

Na sua intervenção na cerimónia, Carlos Abade indicou que estes projetos envolvem mais de 50 concelhos, representando mais de um terço dos territórios de baixa densidade.

"Pensar o turismo é pensar o país, é criar condições para que a vida das pessoas seja cada vez melhor", alegou.

Na região Centro foram apoiados 18 projetos, totalizando um incentivo de 7,9 milhões de euros.

Os investimentos abrangem diversas áreas, incluindo o turismo cultural, com a criação de espaços museológicos, e o turismo gastronómico, focado em produtos endógenos como o vinho, a cereja e o pão.

Destacam-se também projetos de turismo de natureza, como a requalificação de parques biológicos e praias fluviais, a par de iniciativas de turismo científico e de promoção da sustentabilidade e mobilidade em redes de aldeias.

Na região Norte, foram apoiados 10 projetos, com um total de 3,6 milhões de euros de incentivo atribuído.

As áreas de intervenção focam-se na valorização do património cultural e religioso, como é o caso dos Caminhos de Santiago, e no desenvolvimento de turismo de natureza, astroturismo, turismo rural, enoturismo, termalismo e autocaravanismo.

Já na região do Alentejo foram concedidos incentivos a sete projetos, que somam um total de 4,7 milhões de euros, especialmente para impulsionar o turismo de natureza e aventura, através da criação de centros de interpretação ambiental e da valorização de zonas serranas.

Os projetos visam igualmente a promoção do património cultural, incluindo o edificado, e o desenvolvimento do turismo gastronómico e criativo.

Na região do Algarve foram apoiados dois projetos com um incentivo total de 0,4 milhões de euros. Estes projetos concentram-se ambos no turismo de natureza, com o objetivo de qualificar e valorizar as rotas e percursos pedestres da região, como a Via Algarviana e os Caminhos de Santiago.

A cerimónia contou com a presença do ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, que frisou que o próximo programa "Crescer com o Turismo" tem uma dotação de 30 milhões de euros, "para basicamente as mesmas realidades".

"Senhores presidentes de Câmara, autarcas e dirigentes associativos, não desistam e não pensem que chegaram ao fim do potencial das vossas terras, pois há sempre mais a explorar, a fazer, a inovar e desenvolver, criando mais valor acrescentado. Este programa está ainda aberto, apresentem as vossas candidaturas, que teremos todo gosto em financiar até ao limite de 400 mil euros por projeto, se forem entidades públicas, e pode ir até 200 mil euros se forem privados", afirmou.

Já a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Isabel Damasceno, realçou a importância dos 37 projetos turísticos no Interior e pediu uma atenção especial para o Centro, que "é sempre muito afetado pelos incêndios e desastres naturais".

"Estes projetos são um alento para esta região", concluiu.