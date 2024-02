Turismo desvirtua essência do Mercado do Bolhão, reclamam vendedores

Já quase não se ouvem pregões no Mercado do Bolhão, no Porto. Alguns comerciantes dizem que o espaço está a perder a alma devido ao número cada vez maior de bancas destinadas a turistas.

Contactada pela Antena 1, a Go Porto, empresa municipal que gere o Mercado do Bolhão, refuta a acusação da Associação Borda de D'água, de que não obtém resposta. Em resposta, a vice-presidente Cátia Meirinhos diz que a associação é que se recusa ao diálogo.







A vice-presidente da Go Porto diz que tem falado com frequência com os comerciantes mais antigos do mercado do bolhão e nega que tenham perdido os clientes habituais.