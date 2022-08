Turismo disparou em junho

Os dados do Instituto de Estatística mostram que o número de hóspedes aumentou mais de 97% e e as dormidas mais de 110% em relação a junho do ano passado, mas estão ainda abaixo dos valores de 2019.



No conjunto dos primeiros seis meses do ano, as dormidas mais do que quadruplicaram.



Os proveitos com turismo aumentaram mais de 300% entre janeiro e junho.



Os aeroportos nacionais movimentaram 5,7 milhões de passageiros só em junho. É mais 186% do que no mesmo mês do ano passado, mas está quase 3% abaixo do valor de 2019.



No conjunto do primeiro semestre, o número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais subiu 344% em termos homólogos.