A hotelaria do Algarve considera que as medidas que limitam o consumo de água no sul do país vão manter-se. No turismo houve uma diminuição do consumo na ordem dos 15 por cento. O Algarve continua numa situação de seca, mas mesmo que essa situação seja ultrapassada os hotéis acreditam que em poupar é que está o ganho.