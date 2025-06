Turismo do Centro quer rota de enoturismo com Alentejo e Extremadura espanhola

"A minha proposta para 2026 é de criar uma via verde do enoturismo ibérico, com uma rota definida, como os caminhos de Santiago, que as pessoas possam percorrer e assinalar a sua passagem com um passaporte específico", explicou à agência Lusa Rui Ventura.

O dirigente, que tomou posse há cerca de dois meses, falava a propósito do encontro que se vai realizar na quinta-feira em Madrid, Espanha, sobre o projeto "Três regiões, dois países e um só coração", no âmbito de uma parceria iniciada há cerca de uma década.

Trata-se de um território de 92.500 quilómetros quadrados, habitado por quatro milhões de pessoas, em que as três regiões cooperam e estabelecem parcerias para promover e potenciar o turismo.

No encontro de quinta-feira, em Madrid, o segundo momento do projeto neste ano, vão ser apresentados vídeos dos locais que as três regiões pretendem promover, além de uma degustação gastronómica em que a TCP vai dar a provar os ovos moles de Aveiro.

Já a região do Alentejo será responsável pela confeção do prato principal e a Extremadura espanhola pelas entradas, sendo os vinhos provenientes das três regiões.

O evento tem como objetivo destacar o potencial deste eixo ibérico como destino turístico e fomentar sinergias entre os diversos intervenientes do setor, incluindo instituições públicas e privadas, com vista ao desenvolvimento e dinamização da oferta turística conjunta.

Ainda segundo o presidente da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal, em setembro vai existir outro momento do projeto, que será em Lisboa, e um quarto em novembro, em Elvas, que vai juntar empresários dos dois lados da fronteira.

"O que se pretende é efetuar uma promoção conjunta destas regiões e dar a conhecer os seus territórios, através de fronteiras que se unem pelo lazer", salientou Rui Ventura.