Turismo mundial movimentou 1,2 mil milhões de pessoas em 2016, um quarto viajou por motivos religiosos

Lusa22 Nov, 2017, 14:58 | Economia

Segundo Taleb Rifai, que falava aos jornalistas no âmbito do Congresso Internacional de Turismo Religioso e Peregrinação, que decorre hoje e quinta-feira, no Centro Pastoral Paulo VI, estima-se que o turismo mundial movimente diariamente 3,2 mil milhões de dólares.

"Os nossos estudos mostram que um em cada quatro turistas viajaram por motivos religiosos, por isso temos uma estimativa de 300 milhões de turistas religiosos que viajam para peregrinações ou por motivos religiosos diversos", adiantou.

De acordo com o secretário-geral da OMT, "devemos olhar para o desenvolvimento do turismo religioso também dentro de todo o turismo cultural, que é um segmento que está em crescimento a nível mundial e que tem de estar totalmente coordenado".

Relativamente ao santuário de Fátima, que este ano registou um aumento considerável de peregrinos, devido às comemorações do centenário das aparições, Taleb Rifai considera que é uma marca de valor "muito poderosa, com uma presença mundial muito forte, que deve ser maximizada".

"Ter uma marca poderosa como Fátima é ter 90% da capacidade de atração de qualquer destino. E neste caso tem um papel muito importante e é usado como exemplo para outros destinos", sublinhou.

O Santuário de Fátima registou um aumento considerável de peregrinos provenientes da Ásia, consolidando assim a sua internacionalização, disse à agência Lusa o padre Carlos Cabecinhas.

O reitor do Santuário referiu que 2017 é um ano de "crescimento incrível de peregrinos em Fátima".

"Nós já tínhamos um grupo muito significativo de peregrinos europeus e da América Latina, mas este ano a grande novidade foi a Ásia, com crescimento exponencial dos peregrinos vindos da Coreia do Sul, da Índia, da Indonésia e das Filipinas e também da China continental", salientou.

O congresso Internacional de Turismo Religioso e Peregrinação traz a Fátima representantes dos países membros da Organização Mundial de Turismo (OMT), com o objetivo de refletir sobre o potencial e o papel do turismo religioso e dos lugares sagrados como uma ferramenta para o desenvolvimento do turismo sustentável.