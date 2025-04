Turismo na Páscoa pode vir a superar os números do ano passado, estima a Confederação do Turismo

Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, o presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros fala numa "".E refere ainda um ano de 2025 "" de 2024.Nega que o aumento dos preços, nomeadamente dos alojamentos, esteja a afastar o turista português que continua a estar no primeiro lugar ao nível da procura, com 30 por cento do total das dormidas, mas admite que as "" e que, de futuro, os "".Relativamente aos turistas norte-americanos, que neste momento já estão em 2º lugar no ranking das dormidas, Francisco Calheiros refere que, no curto prazo,, mas no médio e longo prazo,devido à diminuição de poder de compra.