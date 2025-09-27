Turismo. O papel dos profissionais imigrantes em Portugal
Foto: Pedro A. Pina - RTP
O ano de 2024 foi o melhor de sempre, com 33 milhões de turistas, cerca do triplo da população do país. As receitas do turismo atingiram no ano passado um novo recorde de 25 mil milhões de euros.
O turismo é o setor que mais impulsiona a economia portuguesa, mas também o que mais se queixa da falta de mão-de-obra. Os empresários do setor falam de 45 mil trabalhadores em falta e dizem que todos os imigrantes são bem-vindos.
Para ajudar a integração de estrangeiros, foi criado um programa que oferece três meses de formação teórica nas escolas de turismo espalhadas pelo país e depois um estágio.
Candidataram-se quase 5.400 imigrantes ao "Programa Integrar" e alguns até já conseguiram contratos de trabalho efetivo.