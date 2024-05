Turismo português no Brasil cresce 13,8% nos primeiros quatro meses do ano

No total, de janeiro a abril, 82.164 portugueses visitaram o Brasil, segundo dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), em parceria com o Ministério do Turismo e a Polícia Federal.

De todos os países da União Europeia, os portugueses foram os segundos no ranking daqueles que mais visitaram o país, estando apenas atrás dos franceses (84.468).

Em termos gerais, Portugal está no sétimo lugar no ranking.

Globalmente, o Brasil recebeu 2,92 milhões de turistas internacionais nos primeiros quatro meses do ano, com um aumento homólogo anual de 7,4%.

"Esse foi o terceiro melhor quadrimestre da história, atrás apenas de 2018 (3,10 milhões) e 2017 (2,99 milhões)", indicaram as autoridades brasileiras em comunicado.