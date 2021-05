Turismo. Reino Unido, União Europeia ou espaço Schengen sem restrições mas com teste

Portas abertas aos turistas de quase toda a Europa. A partir de segunda feira, os passageiros do espaço Schengen podem viajar para Portugal, o mesmo acontecendo com os do Reino Unido. Basta que os viajantes apresentem um teste PCR negativo feito nas 72 horas anteriores.