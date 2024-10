As receitas ultrapassaram os 948 milhões de euros representa um aumento de 7,8% face a igual mês do ano passado, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística.



O Algarve foi a região que mais contribuiu para os proveitos totais, seguido da Grande Lisboa.



Parte das contas são explicada pelos quartos que estão mais caros, face ao ano passado o preço cobrado pelas dormidas aumentou 7,7%.



Em, o alojamento turístico teve quase 4 milhões de hóspedes e mais de 10 milhões de dormidas.