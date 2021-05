Turistas. Abertura aumenta risco de importação de novas variantes

Em entrevista no Bom dia Portugal, esta manhã, na RTP, Gustavo Tato Borges afirmou que "com a abertura aos turistas corremos algum risco de importação de novas variantes que pode desestabilizar o nosso equilíbrio pandémico e a nossa evolução positiva no controlo da pandemia".



Diz ele que se trata, no entanto, de um "risco que está mais ou menos controlado".



Para Tato Borges, devia ser tomado um passo extra no controlo de estrangeiros no país, para além da autorização de entrada com um teste negativo à Covid-19. Devia ser acrescentada a "possibilidade de se fazer um rastreio a meio do período em que cá estão, como faz a região autónoma dos Açores".



Sobre o encerramento dos estabelecimentos às 22h30, Tato Borges compreende a importância para a economia que o fim dessa barreira representa, mas acrescenta que o "Governo tem que arranjar maneira de importar turistas e ter a economia a funcionar" ao mesmo tempo que mantém controlo sobre as "situações de risco".



Por isso, na sua opinião, "deve haver alguma restrição no funcionamento dos estabelecimentos".