Turistas brasileiros já renderam mais de 680 milhões de euros e podem superar um milhão em 2025

"O que nós temos até agosto são, sem dúvida, bons resultados, neste momento, do ponto de vista das receitas turísticas, nós estamos com o melhor ano de sempre", afirmou à Lusa a vogal do conselho diretivo do Turismo de Portugal Lídia Monteiro.

"Estamos com um crescimento de cerca de 2%" em relação ao mesmo período do ano passado, detalhou.

Em 2024, o mercado do Brasil registou pouco mais de um milhão de hóspedes em Portugal, um número semelhante ao que deverá ser alcançado este ano, o que significa que os turistas brasileiros estão a prolongar mais a sua estadia em Portugal e a gastar mais.

A aposta do Turismo de Portugal para este importante mercado (o sexto em termos globais e o segundo fora da Europa) passa pela aposta em três eixos: "cultura, enoturismo e gastronomia", frisou Lídia Monteiro.

"Cada vez mais os turistas procuram destinos que tenham uma cultura gastronómica forte e diversificada".

O Turismo de Portugal tem intensificado a sua presença no mercado brasileiro através de um conjunto de iniciativas que vão desde a capacitação de agências de viagens e operadores turísticos, `roadshows` e formações, até à participação em grandes feiras internacionais.

Exemplo disso será a participação na Feira Internacional de Turismo (Festuris), em Gramado, um município no Rio Grande do Sul, de 06 a 09 de novembro, onde Portugal será este ano o país convidado.

Além disso, o organismo aposta em eventos voltados para o consumidor final, como as ações de promoção dos vinhos portugueses e diversas iniciativas gastronómicas e culturais um pouco por todo o país, tal como o que acontece entre hoje e sábado na Embaixada de Portugal em Brasília.

O evento Sabores do Enoturismo reúne oito `chefs` que apresentam 15 pratos típicos dos dois países, acompanhados por mais de 100 rótulos de vinhos portugueses, doces tradicionais e programação cultural com música e arte.