Turistas brasileiros já renderam mais de 680 milhões de euros e podem superar um milhão em 2025
Os turistas brasileiros em Portugal já garantiram receitas de 681 milhões de euros até agosto, no "melhor ano de sempre", sendo esperados mais de um milhão de visitantes este ano, disse à Lusa fonte do Turismo de Portugal.
"O que nós temos até agosto são, sem dúvida, bons resultados, neste momento, do ponto de vista das receitas turísticas, nós estamos com o melhor ano de sempre", afirmou à Lusa a vogal do conselho diretivo do Turismo de Portugal Lídia Monteiro.
"Estamos com um crescimento de cerca de 2%" em relação ao mesmo período do ano passado, detalhou.
Em 2024, o mercado do Brasil registou pouco mais de um milhão de hóspedes em Portugal, um número semelhante ao que deverá ser alcançado este ano, o que significa que os turistas brasileiros estão a prolongar mais a sua estadia em Portugal e a gastar mais.
A aposta do Turismo de Portugal para este importante mercado (o sexto em termos globais e o segundo fora da Europa) passa pela aposta em três eixos: "cultura, enoturismo e gastronomia", frisou Lídia Monteiro.
"Cada vez mais os turistas procuram destinos que tenham uma cultura gastronómica forte e diversificada".
O Turismo de Portugal tem intensificado a sua presença no mercado brasileiro através de um conjunto de iniciativas que vão desde a capacitação de agências de viagens e operadores turísticos, `roadshows` e formações, até à participação em grandes feiras internacionais.
Exemplo disso será a participação na Feira Internacional de Turismo (Festuris), em Gramado, um município no Rio Grande do Sul, de 06 a 09 de novembro, onde Portugal será este ano o país convidado.
Além disso, o organismo aposta em eventos voltados para o consumidor final, como as ações de promoção dos vinhos portugueses e diversas iniciativas gastronómicas e culturais um pouco por todo o país, tal como o que acontece entre hoje e sábado na Embaixada de Portugal em Brasília.
O evento Sabores do Enoturismo reúne oito `chefs` que apresentam 15 pratos típicos dos dois países, acompanhados por mais de 100 rótulos de vinhos portugueses, doces tradicionais e programação cultural com música e arte.