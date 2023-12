Turistas de cruzeiros vão pagar taxa turística à chegada a Lisboa

A Câmara de Lisboa já fez contas destas receitas e estima que os cofres da autarquia encaixem mais de um milhão de euros por ano.

Está previsto para o próximo ano o início da cobrança de dois euros de taxa turística por cada passageiro que desembarque em Lisboa, a partir de um navio cruzeiro.





Ouvido esta manhã pela Antena 1, Carlos Correia, presidente do conselho de administração do Porto de Lisboa admite que a medida não é agradável, no entanto é um passo necessário.