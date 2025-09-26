Turkish Airlines compra 225 aviões à Boeing após visita de PR turco aos EUA

Segundo comunicado enviado à Bolsa de Valores de Istambul, a transportadora aérea nacional da Turquia vai comprar 75 aeronaves dos modelos B787-9 e B787-10 Dreamliner, e concluiu negociações para a aquisição de 150 aparelhos 737-8/10 MAX.

A decisão foi anunciada um dia após o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se ter reunido com o homólogo norte-americano, Donald Trump, em Washington.

De acordo com a empresa, os 75 Dreamliner -- destinados a rotas de longo curso e reconhecidos pela eficiência no consumo de combustível -- serão entregues entre 2029 e 2034. A companhia está a negociar com a Rolls-Royce e a GE Aerospace o fornecimento de motores, peças sobressalentes e serviços de manutenção.

Relativamente aos 737 MAX, a Turkish Airlines referiu que a formalização da encomenda aguarda a conclusão de negociações com a fornecedora de motores CFM International.

Com uma das maiores redes aéreas do mundo, a Turkish Airlines tem apostado na expansão da sua frota para reforçar a presença global.

Na quinta-feira, o Presidente norte-americano indicou que os Estados Unidos poderão em breve levantar a suspensão sobre a venda de aviões de combate avançados à Turquia. Washington excluiu Ancara do programa F-35 em 2019, durante o primeiro mandato de Trump, após a aquisição por parte do Governo turco de um sistema de defesa aérea de fabrico russo.