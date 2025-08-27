Turquia inicia construção de módulo do sistema antiaéreo `Cúpula de Aço`

Na cerimónia que marcou o início da construção, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, enfatizou a importância dos sistemas antiaéreos, alertando que "nenhum país que não consiga desenvolver os seus próprios radares e sistemas de defesa aérea pode olhar para o futuro com confiança".

"A diferença entre `estar à mesa ou estar no menu` são os sistemas de defesa aérea e de ataque", disse o líder turco, cujo Governo lançou o `Cúpula de Aço` no ano passado.

O novo complexo militar pertence à ASELSAN, uma das principais empresas do setor militar da Turquia, avaliada em cerca de 15 mil milhões de dólares (13 mil milhões de euros) e classificada entre as 20 maiores empresas de defesa do mundo.

O evento de hoje assinalou também a inauguração de outras 14 instalações da ASELSAN, avaliadas em 280 milhões de dólares (241 milhões de euros).

Diversos sistemas antiaéreos, como o Hisar e o Korkut, componentes-chave da `Cúpula de Aço`, foram hoje entregues pela empresa militar.

O futuro sistemas de defesa aérea, lançado em agosto de 2024, começou a ser implementado no terreno no início do ano.

É considerado um "sistema de sistemas" porque integra armas, radares, sistemas óticos, módulos de comunicação e centros de comando fabricados na Turquia, um país membro da NATO que tem vindo a apostar na redução da dependência das importações militares.

Nos últimos anos, tornou-se também um importante exportador de material de guerra, com uma forte ênfase nos aviões não tripulados (`drones` ou UAV) e nos veículos blindados.

Entre as exportações de armas turcas mais procuradas estão os `drones` Bayraktar e os blindados dos fabricantes BMC e FNSS, incluindo veículos de combate de infantaria e veículos resistentes a minas e protegidos contra emboscadas (MRAP), e ainda navios de guerra, incluindo cruzadores de batalha e outras plataformas navais.

Outros exportadores incluem a Roketsan (mísseis antitanque, antinavio e ar-ar, além de bombas guiadas) e a MKE (armas de pequeno porte, munições e outros equipamentos militares), além da ASELSAN, integrada na `Cúpula de Aço`.

As exportações de armas da Turquia têm registado um aumento substancial nos últimos anos, segundo a Agência da Indústria de Defesa da Turquia (SSB).

Em 2024, as exportações de defesa e aeroespacial da Turquia atingiram os 7,15 mil milhões de dólares (6,14 mil milhões de euros), um aumento de 29% em relação ao ano anterior.