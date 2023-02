Tutela ainda não aprovou 44% dos relatórios e contas de 2021 das empresas do setor público do Estado

Num relatório sobre o setor empresarial do Estado em 2020-2021, o Conselho das Finanças Públicas assinala que à data de fecho da informação da publicação, "a Tutela ainda não tinha aprovado uma parte significativa dos instrumentos de gestão de 2021".

Num universo de 148 relatórios e contas das empresas com obrigações de reporte de informação relativos ao universo do setor empresarial do Estado identificado para 2021, de acordo com a informação enviada pela Direção Geral do Tesouro e Finanças, verifica-se que "apenas 79 Relatórios e Contas de 2021 haviam sido aprovados, representando cerca de 56% dos Relatório e Contas submetidos ao Tribunal de Contas".

A instituição liderada por Nazaré da Costa Cabral realça que, segundo o Tribunal de Contas, "os atrasos na aprovação de contas constituem `[...] uma limitação ao ciclo de accountability da gestão pública, [e] limitam a utilidade das recomendações à gestão que normalmente acompanham os documentos de aprovação de contas`".

O CFP sublinha ainda que, até à data de fecho do relatório, a Tutela aprovou 57% dos Relatórios do Governo Societário (68) e 77% dos Planos de Atividade e Orçamento (71).

A instituição dá nota de que no âmbito da fiscalização e controlo financeiro, constata-se que as entidades do SEE utilizam uma multiplicidade de sistemas de informação, alguns desatualizados, o que prejudica a qualidade do reporte prestado, bem como a análise integrada do setor".

Desta forma, defende que alterar este contexto é "fundamental para assegurar a fiabilidade, a exaustividade e a tempestividade da informação pública" sobre o setor empresarial do Estado.

"Apesar da prestação de informação sobre o SEE e a relação do Estado com este setor na Conta Geral do Estado (CGE) evidenciar melhorias, tal como menciona o Parecer do Tribunal de Contas à CGE de 2021, continuam a existir limitações, igualmente assinaladas, quanto à abrangência, consistência e disponibilidade de dados, e das quais também se dá nota neste relatório", aponta.