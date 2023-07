Twitter ameaça processar a Meta pelo lançamento da Threads

Em carta dirigida ao presidente da Meta, Mark Zuckerberg, o advogado Alex Spiro, em representação da Twitter, acusou aquela empresa de usar os segredos comerciais da Twitter e outra propriedade intelectual, ao contratar antigos empregados da Twitter para criar uma aplicação que imita esta rede social.

A decisão eleva ainda mais as tensões entre os dois conglomerados das redes sociais depois de a Threads ter começado a funcionar na quarta-feira, em contexto de mudanças impopulares que Musk fez na Twitter desde que comprou esta plataforma no ano passado por 44 mil milhões de dólares.

Em reação, à carta de Spiro, o porta-voz da Meta, Andy Stone escreveu hoje, exatamente na Threads: "Ninguém na equipa de engenharia da Threads é um antigo empregado da Twitter -- isso não existe".

Na carta, que o sítio noticioso Semafor divulgou na quinta-feira, Spiro assegurou que a Twitter "procura estritamente garantir os seus direitos de propriedade intelectual" e salientou o direito da empresa a procurar uma solução em processo civil ou uma ordem judicial.

Adiantou que a carta marca uma "comunicação formal" à Meta para esta preservar documentos relevantes para uma potencial disputa entre as empresas.

Em resposta a uma mensagem na Twitter, sobre a eventualidade de um processo legal contra a Meta, Musk escreveu: "A concorrência é boa, a batota não".

Alguns analistas consideraram que o novo produto da Meta, apresentado como uma versão para texto da aplicação de partilha de fotos Instagram, pode ser uma preocupação para a Twitter -- apontando para a excitação que envolveu o seu lançamento e o impressionante número de adesões já feitas.

Mas o sucesso não está garantido. Observadores do setor mencionam o registo da Meta no lançamento de aplicações independentes que depois são encerradas e realçaram que a Threads está nos seus primeiros dias.

Entre outros problemas detetados, a nova aplicação da Meta motivou preocupações com a privacidade da informação. Apesar de ter sido lançada em mais de 100 países, está indisponível na União Europeia, justamente devido às regras estritas de privacidade aqui existentes.

Zuckerberg anunciou hoje que a Threads já captou 70 milhões de utilizadores: "70 milhões de inscrições na Threads ao fim de esta manhã. Muito acima das nossas expectativas", escreveu na sua conta nesta plataforma.

A Meta, que é proprietária de Instagram, Facebook e WhatsaApp, colocou a Threads à disposição do público antes do previsto, às zero horas de quarta-feira.

Para o seu forte crescimento contribuiu a sua proximidade com a Instagram. Em todo o caso, os observadores apontam que a Instagram tem dois mil milhões de utilizadores em todo o mundo e a Twitter 450 milhões, para realçarem que ainda é cedo para a Threads cantar vitória.