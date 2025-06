Foto: Mário Cruz - Lusa

A gravação é iniciada pelo passageiro antes ou no decorrer da viagem e termina automaticamente no fim do percurso.



A Uber garante que todas as gravações são encriptadas e que só terá acesso a estas "no âmbito do reporte de uma questão de segurança".



Esta funcionalidade já existe em mercados como o Brasil e os Estados Unidos. Portugal é o primeiro país europeu a testá-la.