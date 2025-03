Ucrânia. Kallas fala em "amplo consenso" para apoio de 40 mil milhões

Em conferência de imprensa, em Bruxelas - capital da Bélgica e onde estão localizadas as principais instituições da UE - Kaja Kallas (ex-primeira-ministra da Estónia) disse que há um "amplo consenso" para a denominada "proposta Kallas" para aumentar o apoio militar à Ucrânia."Há um amplo consenso para uma iniciativa de defesa no valor de 40 mil milhões de euros", sustentou a chefe da diplomacia europeia, que falava no final da reunião do Conselho de Negócios Estrangeiros, em que participou o chefe da diplomacia portuguesa, Paulo Rangel.

No entanto, Kaja Kallas não especificou a proposta, não disse que países apoiam ou rejeitam esta proposta, nem o que poderá incluir.