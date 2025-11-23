UE- África. Balança comercial subiu 8%, mas continua negativa em 23,3 mil milhões de euros para europeus

De acordo com os dados do organismo europeu de estatísticas da União Europeia, os 27 países do bloco comunitário exportaram, no ano passado, bens no valor de 166 mil milhões de euros, baixando face aos 170 mil milhões vendidos no ano anterior, o que fez com que a balança comercial melhorasse, já que as quebras nas importações foram superiores - de 196 mil milhões de euros em 2023, para 189,5 mil milhões de euros no ano passado.

Olhando para os últimos cinco anos da relação comercial de bens entre os dois blocos regionais, constata-se que o melhor ano para as exportações das empresas europeias foi em 2022, quando venderam mais de 180 mil milhões de euros em bens.

No entanto, o ano mais favorável para os países africanos também foi 2022, ano em que as vendas superaram os 228 mil milhões de euros, originando um saldo negativo para os europeus de 48 mil milhões de euros.

Desde 2020, as exportações europeias têm oscilado entre os 125 mil milhões e os 166,1 mil milhões de 2024, ao passo que as importações subiram de 100 mil milhões, em 2020, para 228 mil milhões de euros, em 2022, descendo depois para 196 mil milhões e 189 mil milhões de euros nos dois anos seguintes.

Entre as principais iniciativas europeias, a nível comunitário, destaca-se o pacote de investimento Global Gateway África--Europa, que prevê pelo menos 150 mil milhões de euros, dos quais dois mil milhões de euros já investidos nos três países ligados ao Corredor do Lobito (Angola, Zâmbia e Republica Democrática do Congo).

Até agora, mais de metade dos 264 projetos emblemáticos da Global Gateway centram-se em África, com novos projetos lançados no Fórum Global Gateway de outubro nas áreas da geração de energia renovável, produção de vacinas, cadeias de valor agrícolas ou desenvolvimento de corredores.

A UE apoia também a integração regional e a implementação da Zona de Comércio Livre Continental Africana, através de uma iniciativa no valor de 1,2 mil milhões de euros.

O bloco europeu apresenta-se ainda como um forte apoiante dos esforços africanos de paz. Desde 2021 forneceu equipamento militar e outros meios no valor de mais de mil milhões de euros a parceiros africanos através do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz.

Pelo menos 18 chefes de Estado e de Governo europeus estão confirmados na cimeira, que será copresidida pelo presidente do Conselho Europeu, o português António Costa, e pelo Presidente angolano, João Lourenço. Angola assume atualmente a presidência em exercício da União Africana.

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, o Presidente de Moçambique, Daniel Chapo, e o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, são os restantes representantes lusófonos confirmados.

Pela União Africana estão confirmados 29 chefes de Estado e de Governo ou seus representantes.

A União Europeia é constituída por 27 países, incluindo Portugal. A União Africana é composta por 55 nações, incluindo Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Prícipe e Moçambique.