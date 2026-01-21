UE anuncia verba de 1,9 mil ME para ajuda humanitária em 2026
A Comissão Europeia anunciou hoje uma verba inicial de 1,9 mil milhões de euros para ajuda humanitária no orçamento para em 2026, estimando em 239 milhões as pessoas que precisam de assistência.
A verba é hoje levada ao Fórum Económico Mundial em Davos (Suíça), onde o executivo comunitário espera conseguir mobilizar financiamento do setor privado para a ajuda humanitária numa altura em que países como os Estados Unidos anunciam cortes no setor.
A dotação inicial de 1,9 mil milhões de euros (ME) inclui 557 milhões de euros destinados à África Ocidental e Central, ao Sahel, à bacia do Lago Chade, ao noroeste da Nigéria, à África Central, à África Austral, à região dos Grandes Lagos e ao Corno de África.
Reservam-se 448 ME para o Médio Oriente, com especial foco em Gaza, na sequência do frágil cessar-fogo do ano passado, bem como no Iraque, Iémen, Síria e Líbano.
Para as necessidades humanitárias na Ucrânia, numa altura em que a invasão russa entra no seu quarto ano, são atribuídos 145 ME, aos quais acrescem 8 milhões de euros para projetos humanitários na Moldova.
Adicionalmente, 126 ME destinam-se a combater necessidades no Afeganistão, Paquistão e Irão, enquanto 95 ME são canalizados para a América Central, América do Sul e Caraíbas, uma região fustigada por crises complexas resultantes de conflitos armados, violência generalizada, instabilidade política, desigualdades profundas e desafios ambientais.
A região do sudeste Asiático e do Pacífico contará com um apoio de 73 ME, focado sobretudo na crise de Mianmar (antiga Birmânia) e no seu impacto no Bangladesh, ao passo que o norte de África receberá 14,6 ME para fazer face aos seus contínuos desafios políticos, económicos e sociais.
Por fim, mais de 415 milhões de euros encontram-se reservados para a resposta a emergências súbitas a nível mundial e para a manutenção de uma cadeia de abastecimento estratégica.