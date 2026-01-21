UE anuncia verba de 1,9 mil ME para ajuda humanitária em 2026

A verba é hoje levada ao Fórum Económico Mundial em Davos (Suíça), onde o executivo comunitário espera conseguir mobilizar financiamento do setor privado para a ajuda humanitária numa altura em que países como os Estados Unidos anunciam cortes no setor.

A dotação inicial de 1,9 mil milhões de euros (ME) inclui 557 milhões de euros destinados à África Ocidental e Central, ao Sahel, à bacia do Lago Chade, ao noroeste da Nigéria, à África Central, à África Austral, à região dos Grandes Lagos e ao Corno de África.

Reservam-se 448 ME para o Médio Oriente, com especial foco em Gaza, na sequência do frágil cessar-fogo do ano passado, bem como no Iraque, Iémen, Síria e Líbano.

Para as necessidades humanitárias na Ucrânia, numa altura em que a invasão russa entra no seu quarto ano, são atribuídos 145 ME, aos quais acrescem 8 milhões de euros para projetos humanitários na Moldova.

Adicionalmente, 126 ME destinam-se a combater necessidades no Afeganistão, Paquistão e Irão, enquanto 95 ME são canalizados para a América Central, América do Sul e Caraíbas, uma região fustigada por crises complexas resultantes de conflitos armados, violência generalizada, instabilidade política, desigualdades profundas e desafios ambientais.

A região do sudeste Asiático e do Pacífico contará com um apoio de 73 ME, focado sobretudo na crise de Mianmar (antiga Birmânia) e no seu impacto no Bangladesh, ao passo que o norte de África receberá 14,6 ME para fazer face aos seus contínuos desafios políticos, económicos e sociais.

Por fim, mais de 415 milhões de euros encontram-se reservados para a resposta a emergências súbitas a nível mundial e para a manutenção de uma cadeia de abastecimento estratégica.