UE apoia Timor-Leste na transição digital e gestão das finanças públicas

"A União Europeia tem estado ao lado de Timor-Leste no apoio às reformas na gestão das finanças públicas. Fizemo-lo porque acreditamos no poder de uma governação fiscal sólida para transformar vidas", afirmou o embaixador da União Europeia em Díli, Marc Fiedrich.

Fiedrich, que discursava na cerimónia de assinatura do acordo, salientou também que quando o "dinheiro público é bem gasto", o Estado consegue cumprir a missão de "construir estradas, hospitais e escolas" e de "oferecer oportunidades, estabilidade e esperança".

Dos 12 milhões de dólares anunciados, nove milhões vão ser atribuídos como apoio orçamental ao Ministério das Finanças para desenvolvimento da gestão das finanças públicas e os restantes três milhões serão disponibilizados para a transição digital.

"A transição digital não é apenas um projeto de modernização. É uma necessidade social e económica. É assim que os governos, em todo o mundo, estão a melhorar a forma como servem os seus cidadãos. E é assim que Timor-Leste também pode fazê-lo", disse o embaixador.

Através do projeto de transição digital, a União Europeia vai apoiar a criação de plataformas centradas no utilizador e ajudar a estabelecer quadros legislativos e institucionais para uma governação digital e segura.

O programa inclui também ações de literacia digital e financeira para que as "mulheres, os jovens, as pessoas com deficiência e as que vivem em zonas remotas saibam como navegar nas ferramentas digitais com confiança e segurança", acrescentou o embaixador.

A ministra das Finanças de Timor-Leste, Santina Cardoso, destacou que o acordo hoje assinado "abrange a estratégia nacional integrada para a reforças das finanças públicas".

"Este programa contribui para o nosso Plano Estratégico de Desenvolvimento de longo prazo, que visa reduzir a pobreza, estimular um crescimento económico sustentável e promover uma sociedade mais equitativa e inclusiva", acrescentou a ministra.