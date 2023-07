UE aponta prosperidade e estabilidade de Cabo Verde para segurança no Golfo da Guiné

"Consideramos que o principal objetivo das nossas ações e da nossa cooperação se deve focar na prosperidade e na estabilidade de países como Cabo Verde. Acreditamos que a segurança dos Estados, como Cabo Verde, também representa a segurança dos cidadãos e interesses europeus", afirmou Nicolas Berlanga.

O coordenador sénior da União Europeia (UE) para a segurança marítima no Golfo da Guiné falava na Praia, na abertura de um seminário sobre os desafios da segurança marítima na região.

Berlanga salientou à margem do seminário que o Golfo da Guiné ocupa uma "posição muito estratégica" para a segurança internacional contra o terrorismo, pirataria, pesca ilegal, tráfico ilegal, degradação ambiental e mudanças climáticas e sublinhou que Cabo Verde "é sem dúvida um parceiro especial".

O embaixador expressou a satisfação da União Europeia em colaborar com Cabo Verde para organizar um seminário em que todos os atores do país poderão discutir e trocar ideias na questão de segurança marítima no Golfo da Guiné.

"O que temos visto do ponto de vista da União Europeia é que tem que colocar todos os serviços que por vezes são serviços militares, outros são serviços de polícia, de guarda costeira, aduaneiros, juntar todos eles para entre todos trabalhar melhor. Esse é o objetivo deste seminário", afirmou.

"Cabo Verde tem uma situação geográfica difícil no meio do Atlântico, por onde passam boas e más influências. Então, isso é a única coisa que mostra esse reforço do trabalho conjunto. A relação que Cabo Verde pode ter com os seus vizinhos mais próximos, com o Senegal, com a Guiné-Bissau, com a Gâmbia, é para nós essencial", acrescentou.

O diretor Nacional de Defesa de Cabo Verde, tenente-coronel Domingos Correia, destacou a importância das parcerias com os Estados-membros da União Europeia no fortalecimento das capacidades de patrulhamento, vigilância, proteção e monitorização das águas sob a jurisdição do país.

"É com grande satisfação que reconhecemos o interesse e o empenho da União Europeia e dos seus Estados-membros em aprofundar a cooperação com Cabo Verde no âmbito da nossa parceria especial, designadamente no pilar segurança e estabilidade. A realização deste `workshop` é um indicador claro desse compromisso e da importância que a União Europeia atribui à proteção e segurança marítima na nossa região", apontou.

Domingos Correia afirmou que ao longo dos anos o país tem beneficiado de inúmeras parcerias com a União Europeia e com os seus Estados-membros, principalmente no combate às ameaças específicas que enfrentam.

Reconheceu que ainda há muito a ser feito, uma vez que a segurança marítima é um "desafio complexo e em constante evolução, que exige uma abordagem abrangente e coordenada".

Participam no seminário representantes das autoridades civis e militares cabo-verdianos com responsabilidades na segurança marítima e de vários Estados-membros da UE como a Dinamarca, Espanha, França, Luxemburgo e Portugal para discutir as prioridades de segurança marítima de Cabo Verde e a cooperação com parceiros internacionais na vigilância e proteção das águas sob a sua jurisdição.