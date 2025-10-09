UE avança com mais de 200 milhões de euros para energias renováveis em Cabo Verde

"Foi um prazer recebê-lo Ulisses Correia [primeiro-ministro cabo-verdiano] [...], tenho o prazer de anunciar mais de 200 milhões de euros em investimento em energias renováveis, portos [marítimos] e infraestruturas digitais", escreveu Ursula von der Leyen nas redes sociais.

A presidente do executivo comunitário europeu acrescentou que, "até 2030, Cabo Verde quer que 50% da produção de energia seja a partir de fontes `limpas`" -- que não produzem partículas poluentes que contaminam a atmosfera, os solos e as águas.

Nos últimos dias, a Comissão Europeia organizou reuniões com os chefes de Estado e de Governo de vários países de África, nomeadamente Angola, África do Sul, Ruanda e República Democrática do Congo, no âmbito de investimento em infraestruturas energéticas e comerciais, como é o caso do Corredor do Lobito, em Angola.