UE avança com mais de 200 milhões de euros para energias renováveis em Cabo Verde
A Comissão Europeia fez um acordo de investimento com Cabo Verde para a produção de energias renováveis e "infraestruturas digitais" de mais de 200 milhões de euros, foi hoje anunciado.
"Foi um prazer recebê-lo Ulisses Correia [primeiro-ministro cabo-verdiano] [...], tenho o prazer de anunciar mais de 200 milhões de euros em investimento em energias renováveis, portos [marítimos] e infraestruturas digitais", escreveu Ursula von der Leyen nas redes sociais.
A presidente do executivo comunitário europeu acrescentou que, "até 2030, Cabo Verde quer que 50% da produção de energia seja a partir de fontes `limpas`" -- que não produzem partículas poluentes que contaminam a atmosfera, os solos e as águas.
Nos últimos dias, a Comissão Europeia organizou reuniões com os chefes de Estado e de Governo de vários países de África, nomeadamente Angola, África do Sul, Ruanda e República Democrática do Congo, no âmbito de investimento em infraestruturas energéticas e comerciais, como é o caso do Corredor do Lobito, em Angola.