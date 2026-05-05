UE. Comissário da Energia admite a possibilidade de escassez de combustíveis na aviação

À medida de que os dias avançam e não solução para a guerra no Médio Oriente, o discurso dos responsáveis europeus fica mais pessimista sobre os efeitos desta guerra e a crise económica que a União tem que enfrentar. Esta manhã o Comissário para a Energia foi claro.“O mundo enfrenta aquela que é, possivelmente, a crise energética mais grave de sempre. Uma crise que está a testar a resiliência das nossas economias, das nossas sociedades e das nossas parcerias”.Dan Jorgense pediu realismo, mais do que otimismo.“E mesmo no melhor cenário, a situação continua bastante grave. A produção de gás, devido aos danos causados nas infraestruturas, especialmente no Qatar, está tão comprometida que provavelmente levará anos a remediar a situação”.Jorgensen admite que a Europa está mais bem preparada que noutras circunstâncias e crises anteriores, mas antes os reesposáveis do executivo comunitário admitiam que estavam atentos a uma eventual muito pouco provável escassez de combustível. Agora já se notam mudanças nas palavas e nas estratégias“Continuamos a preparar-nos também para situações em que surjam problemas de segurança de abastecimento. Ainda não chegámos a esse ponto, mas pode acontecer, sobretudo no que diz respeito ao combustível de aviação. Esperamos que não aconteça, mas a esperança não é uma estratégia, por isso estamos a tentar preparar-nos da melhor forma possível”.O Comissário pede coordenação e ação conjunta dos estados-membros e ao observatório criado há pouca semanas, para monitorizar a situação dos combustíveis em toda a União Europeia, pede um avaliação constante das reservas e a sinalização imediata da escassez que possa surgir em qualquer dos países da União Europeia.