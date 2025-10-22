UE de acordo sobre novo pacote de sanções ao petróleo e gás russos

Este pacote de medidas inclui a suspensão total das importações de gás natural liquefeito (GNL) russo até ao final de 2026, um ano antes do previsto, informou a presidência dinamarquesa.

Contém também medidas adicionais contra a frota `fantasma` de petroleiros que Moscovo utiliza para contornar as sanções ocidentais, passando a lista de sanções a incluir 558 navios, mais 117 do que até agora.

O acordo foi imediatamente saudado pela presidência ucraniana na rede social X como "boas notícias de Bruxelas".

"Fizemos muita pressão - muitas das nossas propostas foram aprovadas. Sem interrupções, no entanto. O pacote 20 já está em curso. Matar a máquina de guerra à fome. Menos dinheiro para a Rússia = menos armas", publicou Andriy Yermak, chefe do Presidente ucraniano.